Глава Минэнерго США ушел в отставку

Министр энергетики США Рик Перри покинул свой пост. Об этом он объявил на своей странице в Twitter. «Сегодня я прощаюсь с министерством энергетики. Было честью и привилегией работать в администрации президента США Дональда Трампа в качестве министра», – написал он. В качестве кандидата на пост главы ведомства президент США Дональд Трамп предложил на утверждение сената Дэна Бруйетта.

О вероятном уходе Перри с поста главы министерство в конце текущего года сообщалось ранее. По данным американских СМИ, теперь уже экс-министр вернется в Техас, где ранее занимал пост губернатора, чтобы продолжить работу на благо ставшего родным штата.

Стоит отметить, что Рик Перри отрицает заявления о том, что решение уйти в отставку связано с его причастностью к «украинскому скандалу», который лег в основу для обсуждения импечмента президенту США Дональду Трампу.

Члены Демократической партии США обвинили главу государства в том, что он давил на украинские власти, желая инициировать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена – своего основного конкурента на предстоящих президентских выборах. Перри упоминался в числе тех, кто по указанию Трампа контактировал с украинскими чиновниками.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 02.12.19

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