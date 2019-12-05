Виктор Бут посулил США цветную революцию

В США после выборов президента в 2020 году высок риск Майдана, так как инструменты цветных революций уже применяются в этой стране. Такое заявление сделал приговоренный к 25 годам заключения в американской тюрьме российский бизнесмен Виктор Бут.

По его словам, симпатизирующие Демократической партии американцы, выступающие против политики действующего президента США Дональда Трампа, не учитывают, что нынешняя пропаганда Демократов в национальных СМИ «напрямую подрывает престиж президентской власти».

«Их действия, их пропаганда в таком масштабе и такими средствами, практически, разрушает доверие к президентскому посту. И если демократы победят на следующих выборах, в чем я сильно сомневаюсь, им может достаться уже не Белый Дом, а политические руины Белого Дома», – приводит слова заключенного РИА «Новости».

Бут напомнил о хорошо отработанной годами схеме «цветных революций», которая заключается в поддержке неправительственных организаций, предоставлении грантов «журналистам», учреждении всевозможных премий, оплате их участия в семинарах, создании «гражданского общества», «борьбе с коррупцией» и многом другом. Это, по его мнению, уже стандартный набор «цветных инструментов».

Российский бизнесмен уверен, что теперь эти технологии начинают работать непосредственно в США, передает РИА «Новости». Он полагает, что Трамп наверняка победит на предстоящих президентских выборах, после чего демократы силами общественных организаций «устроят Майдан», оккупировав городские районы или целые города. Он высказал уверенность, что американцы объявят войну «стае одичавших спецслужб, которые уже непонятно кому подчиняются и кому служат».

Как писал «Новый День», Виктор Бут был задержан в Таиланде в 2008 году, затем его выдали США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюрьмы. Суд признал его виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC), которая в Соединенных Штатах отнесена к террористическим. Бут свою вину не признает. Россия с самого начала этого дела заявляла о его политическом характере и о том, что фактически Бут стал жертвой провокации американских спецслужб.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 05.12.19

«Символ элегантности и уверенности»: объявлен главный цвет 2020 года. / Забастовка против пенсионной реформы во Франции грозит обернуться транспортным коллапсом. / Пушков назвал слова главы Польши пустыми. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»