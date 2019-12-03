Saxo Bank сулит в 2020 году упадок США, а России, странам ОПЕК и Азии – успех

Всемирно известный своими прогнозами датский Saxo Bank опубликовал «шокирующие предсказания» на 2020 год. Аналитики финансово-кредитной организации озвучили, как маловероятные, так и недооцененные события, которые способны серьезно повлиять на положение дел на мировых финансовых рынках.

Россия

По сравнению с другими развивающимися и развитыми странами мира, грядущий год для России может стать весьма удачным. Это произойдет, если ОПЕК и Москва, на фоне прогнозов по снижению объемов добычи сланцевой нефти в США, объявят о сокращении добычи своей нефти. При таком раскладе Brent будет торговаться на уровне $90 за баррель, а Российский бюджет получит значительный доход. Кроме того, отмечают аналитики, в этом случае акции «Роснефти» могут прибавить в цене до 50%

На этом фоне многие страны будут заинтересованы в так называемой «зеленой» экономике, что опять же будет на руку России, которая является крупнейшим в мире поставщиком палладия. Этот элемент используется в катализаторах для нейтрализации выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания. В выигрыше она окажется еще и благодаря повышению спроса на никель, который применяется в аккумуляторных батареях для становящегося все более популярным электротранспорта. Эксперты допускают, что нефтегазовая отрасль в 2020 году станет неожиданным лидером экономики, а для приверженцев индустрии чистой энергетики это будет тревожный сигнал.

США

Saxo Bank дает весьма неприятный прогноз для США на фоне необходимости финансирования новых расходов администрации президента Дональда Трампа. Эксперты полагают, что Федеральной резервной службе (ФРС) в этих условиях придется неимоверно раздуть дефицит бюджета. Также возможен резкий рост инфляция в стране на фоне углубления стимулирующих мер. Понимание того, что ФРС будет сдерживать процентную ставку на предельно низком уровне, обернется крутой девальвацией доллара во всем мире.

Аналитики также сулят Вашингтону кризис в условиях экономического спада. Так, если Трамп осознает риск сокрушительного поражения на грядущих выборах, он может изменить налогообложение в пользу внутреннего производства, отменив действующие пошлины в пользу плоского 25-процентного НДС на всю валовую выручку на рынке США, полученную от производства за рубежом. Такой шаг неминуемо приведет к претензиям торговых партнеров, ввиду нарушения принципов честной и свободной торговли. В ответ на эту претензию Трамп сможет предложить избежать налога, перенеся производство в США.

По вопросу президентских выборов датские эксперты смотрят на положение дел настороженно. Они допускают разгромную победу демократов, которые получат не только кресло главы государства, но и абсолютное большинство в обеих палатах конгресса.

Европа

Центральный банк Европы, опасаясь, что сохранение отрицательных ставок по депозитам несет угрозу всему банковскому сектору, сможет поднять ставки. Это вынудит правительства ряда стран, например, Германии, вывести учетную ставку в плюс при переходе на фискальное стимулирование экономики.

Эксперты допускают, что Венгрия покинет Евросоюз, так как премьер Виктор Орбан планомерно ограничивает демократические свободы, что затрудняет переговоры с Брюсселем. Это обернется значительным сокращением финансирования политики Будапешта со стороны ЕС, что повлечет падение курса национальной валюты.

Не лучшим образом могут сложиться дела в Швейцарии, на фоне шагов по интеграции в общество мигрантов, снижения охвата социальными благами и игнорирования мнения недовольных такой политикой граждан. На этом фоне противники иммиграции получат дополнительно до 25% сторонников. Эксперты прогнозируют рецессия в стране.

Азия

Saxo Bank допускает появление новой азиатской резервной валюты, поддержку которой окажет Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Цель такого шага – устранение американского доллара из региональной торговли. Данное решение найдет поддержку Москвы, стран ОПЕК и не входящих в эту организацию крупных экспортеров нефти. Отказ от использования доллара оставит США без значительного притока средств, столь необходимого для раздутого дефицита, как торгового, так и бюджетного. Аналитики подсчитали, что в этом случае за несколько месяцев американский доллар ослабнет на 30% относительно золота, которое будет стоить более $2 тыс. за унцию.

По словам главного экономиста банка Стина Якобсена, основной темой следующего года может стать внезапный провал популистских идей, нормализация процентных ставок центральными банками и появление новых правительств, инвестирующих в экологические и инфраструктурные проекты, передает РБК.

Копенгаген, Иван Гридин

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