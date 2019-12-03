В ОПЕК объявили о конце «золотого века» сланцевой нефти в США

«Золотой век» добычи сланцевой нефти в США завершился, а в 2020 году заметный рост добычи прекратится. К таким выводам пришли министры Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Аналогичной точки зрения придерживаются нефтяные трейдеры. В частности, аналитики Vitol Group прогнозируют, что рост добычи нефти в наступающем году на территории США увеличится незначительно – приблизительно на 700 тыс. баррелей в сутки. Для сравнения, за последний год (с конца 2018 года) рост составлял 1,1 млн баррелей.

Впрочем, агентство отмечает, что замедление роста объемов добычи не означает его отсутствие. По словам автора публикации, главной проблемой для стран ОПЕК остается не американская сланцевая нефть, а общий рост добычи в Бразилии и Норвегии, что сказывается на положении дел на мировом рынке «черного золота».

Как писал «Новый День», вчера стало известно, что глава Минэнерго США Рик Перри покинул свой пост. Об этом он объявил на своей странице в Twitter. «Сегодня я прощаюсь с министерством энергетики. Было честью и привилегией работать в администрации президента США Дональда Трампа в качестве министра», – написал он. В качестве кандидата на пост главы ведомства президент США Дональд Трамп предложил на утверждение сената Дэна Бруйетта.

О вероятном уходе Перри с поста главы министерства сообщалось ранее. По данным американских СМИ, теперь уже экс-министр вернется в Техас, где ранее занимал пост губернатора, чтобы продолжить работу на благо ставшего родным штата.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 02.12.19

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