ОПЕК+ хочет избавиться от излишков нефти на мировом рынке

Все 24 страны – участницы сделки ОПЕК+, включая Россию готовы продолжить сокращение объемов добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, до 1,7 млн. По словам главы Минэнерго России Александра Новака, такую рекомендацию министрам энергетики дали эксперты мониторингового комитета.

Необходимость такого решения объясняется сезонным снижением спроса на нефть, поэтому страны ОПЕК+ сократят добычу в первом квартале 2020 года, пояснил Новак. Впрочем, о продлении действующей до 1 апреля 2020 года сделки страны пока не договорились. Как сообщает «Интерфакс», решение будет принято в марте, когда «можно будет более четко понимать прогноз развития ситуации на рынке, более четко понимать летний спрос, летнее предложение», пояснил глава Минэнерго РФ.

По оценкам аналитиков «Промсвязьбанка», решение ОПЕК+ окажет умеренную поддержку ценам на нефть. «Мы ждем лишь умеренной поддержки ценам со стороны саммита ОПЕК+, что, на фоне сдержанного общерыночного позитива, поможет сегодня фьючерсу на Brent продолжить проторговывать зону 63-65 доллара за баррель», – рассказал аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов «Финмаркету».

Как писал «Новый День», аналитики всемирно известного своими прогнозами датского Saxo Bank считают, что если ОПЕК и Москва, на фоне прогнозов по снижению объемов добычи сланцевой нефти в США, объявят о сокращении добычи своей нефти, Brent будет торговаться на уровне $90 за баррель, а Российский бюджет получит значительный доход. Кроме того, отмечают аналитики, в этом случае акции «Роснефти» могут прибавить в цене до 50%.

Ранее министры Организации стран-экспортеров нефти заявили о завершении «золотого века» добычи сланцевой нефти в США и сокращении ее добычи в будущем году. Аналогичной точки зрения придерживаются нефтяные трейдеры. В частности, аналитики Vitol Group прогнозируют, что рост добычи нефти в наступающем году на территории США увеличится незначительно – приблизительно на 700 тыс. баррелей в сутки. Для сравнения, за последний год (с конца 2018 года) рост составлял 1,1 млн баррелей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.12.19

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