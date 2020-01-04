Главком армии Ливии объявил джихад и всеобщую мобилизацию

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации. Решение принято ради «противодействия любой агрессии извне», сообщает Al Arabiya.

«Я объявляю о противостоянии и всеобщей мобилизации против любых иностранных войск, которые будут направлены в нашу страну», – заявил главнокомандующий. Кроме того, он объявил джихад («священная война», вооружённая борьба за распространение ислама – прим. ред.).

По его словам, жители Ливии обязаны «сплотиться и противостоять врагу, который решил захватить страну». «Эрдоган (президент Турции – прим. ред.), затеяв свою войну в Ливии, нацелился на национальную безопасность арабов», – уверен главком, указав, что тот затеял «авантюру по возрождению Османской империи в Ливии». Ранее парламент Турции поддержал законопроект об отправке войск в Ливию.

5 января в парламенте Ливии состоится экстренное заседание в связи с вероятной отправкой турецких войск в страну.

Триполи, Иван Гридин

Триполи. Другие новости 04.01.20

WADA потребовало от России более 1 млн долларов. / В пригороде Парижа неизвестный в поясе смертника убил одного человека и ранил ещё двоих. / А Жириновский?! Украинский экс-министр пожаловалась на Фейсбук за удаление цитат Бандеры. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»