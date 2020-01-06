Дочь убитого генерала Сулеймани назвала Трампа «безумным» и пообещала США «черные дни»

«Черные дни» пообещала США и Израилю дочь убитого иранского генерала Касема Сулеймани Зейнаб. На похоронах отца в Тегеране она обратилась к президенту США Дональду Трампу, назвав его «безумным».

«Безумный Трамп, не думай только, что со смертью моего отца все закончится», – цитирует Зейнаб Сулеймани РБК.

Церемония похорон убитого генерала началась сегодня утром в университете Тегерана с участием Верховного лидера Ирана Аятоллы Хаменеи, с Сулеймани прощаются президент Хасан Роухани, министры, высшие военные чины, глава парламента страны.

Ранее сообщалось, что генерал Сулеймани был убит по приказу президента США, поскольку у Вашингтона была информация о планах иранского военачальника по нападению на американские объекты. При этом, как пишет «Лента.ру» со ссылкой на Washington Post, основным сторонником ликвидации Сулеймани в США выступил госсекретарь Майк Помпео. Именно он, по данным издания, уговаривал Трампа отдать приказ об устранении главы элитного подразделения «Аль Кудс». Президент США, изначально выступавший против такого решения, изменил свое мнение после того, как в результате обстрела военной базы в районе Киркука был убит американский контрактник.

Тегеран, служба информации РИА «Новый День»

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