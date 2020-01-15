Россия создаст архив о Второй Мировой для борьбы с попытками переиначить историю

Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации её истории. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе очередного, 16 по счету, обращения с посланием Федеральному Собранию.

«Для России 9 мая – это самый великий и святой праздник. Наша память – не только дань уважения историческому прошлому, она служит нашему будущему, она закрепляет наше единство. Мы должны защитить правду о Победе, иначе что скажем нашим детям, если ложь как зараза будет расползаться по всему миру? Наглому вранью и попыткам переиначить историю мы должны будем противопоставить факты», – сказал он.

В связи с этим российский лидер заявил о необходимости создания в стране крупнейшего комплекса архивных документов по Второй мировой войне, который будет доступен как россиянам, так и иностранцам.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.01.20

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