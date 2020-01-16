В Еврокомиссии обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны

Еврокомиссия не намерена мириться с попытками исказить историю Второй мировой войны и перекладыванием вины за начало вооруженного конфликта на Польшу и страны Запада. Такое заявление сделала зампред комиссии Вера Йоурова в ходе трансляции на сайте Европарламента.

«Еврокомиссия не будет мириться с такими атаками и демонстрирует солидарность с Польшей», – сказала она. Руководитель Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер был с ней солидарен и высказался о недопустимости попыток оправдать пакт Молотова – Риббентропа 1939 года.

Это стало реакцией слова президента России Владимира Путина, который раскритиковал резолюцию Европарламента по случаю 80-летия начала войны. Из документа следует, что война началась из-за пакта о ненападении и его секретных протоколов, разделивших Европу на две сферы влияния.

Комиссар ЕС по вопросам правосудия Вера Журова в свою очередь подчеркнула, что каждый имеет право на свое мнение, но не на свои факты. Она напомнила, что роль Еврокомиссии заключается в том, чтобы говорить о фактах.

В конце 2019 года Владимир Путин заявил, что войну спровоцировал Мюнхенский сговор 1938 года между Германией, Францией, Великобританией и Италией. Соглашение подразумевало передачу Германии чехословацкой Судетской области. Он также отметил, что «говорят про раздел Польши, а Польша сама поучаствовала в разделе Чехословакии».

Как писал «Новый День», 15 января в ходе очередного обращения с посланием Федеральному Собранию Владимир Путин заявил, что Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации её истории. В связи с этим российский лидер заявил о необходимости создания в стране крупнейшего комплекса архивных документов по Второй мировой войне, который будет доступен как россиянам, так и иностранцам.

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 16.01.20

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