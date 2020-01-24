В США журналиста уволили за слова о том, что существует только два пола

Журналист The Denver Post Джон Калдара потерял работу из-за утверждения, что существует только два пола – мужской и женский. Об этом пишет Мадлен Кернс в National Review (перевод ИноСМИ).

Джон Калдара работал в газете 2016 года, он освещал самые разные вопросы, особенно те, что имеют отношение к политической и экономической свободе. Редактор издания Меган Шрейдер ищет новых авторов и «ценит широкое разнообразие голосов на страницах газеты», при этом она настаивает на том, что «никаких проверок на политические пристрастия для журналистов нет».

Однако действия редакции говорят об обратном. Калдара утверждал, что гендерную идеологию нельзя насильно насаждать в школе, действуя через заднюю дверь. «Чем защищен родитель, который считает, что трансгендерные вокальные группы и плюшевые мишки с расстройством гендерной идентичности накладывают на его ребенка стигму, заставляют его считать себя неполноценным?» – написал журналист. И это стоило ему работы.

По его мнению, «существует всего два пола, которые определяются хромосомами XX или XY». «То, что пол бинарен, – это не убеждение. И не мнение. Это факт, – пишет Мадлен Кернс. – Калдара не осознавал, что столь очевидное заявление может создать ему серьезные проблемы. «Я наступил на растяжку гранаты, не зная о ее существовании», – сказал он мне по телефону».

Автор статьи указывает, что у Калдары на иждивении есть дочь-подросток и сын с синдромом Дауна, и финансовый удар от потери работы оказался для него весьма болезненным.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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