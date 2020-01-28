В США мужчина лишился миллионов долларов из-за незнания языка

Житель американского города Нью-Бедфорд, штат Массачусетс выиграл в лотерею 4 млн долларов, но не смог получить их, так как перепутал слова. Об этом сообщает The Independent.

Мужчина обратился в суд с иском к своим знакомым. По его словам, две женщины присвоили выигрыш, воспользовавшись тем, что он не слишком хорошо знает английский.

Дело в том, что мужчина выиграл 4 млн (4 mil) долларов, однако на португальском, который является его родным языком, слово mil означает «тысяча». Победитель лотереи подумал, что сумма выигрыша не так уж и велика и попросил знакомую забрать деньги. За это он пообещал ей 200 долларов.

Женщина предъявила билет, за вычетом налогов получила 2,6 млн долларов и отдала мужчине 3,8 тысячи долларов, которые он ожидал. Об обмане мужчина узнал от другого знакомого. Впрочем, ответчица заявила, что никогда не получала лотерейные выигрыши для кого-то другого.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 28.01.20

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