В Турции 11 человек погибли из-за схода лавины

В Турции 11 человек стали жертвами стихийного бедствия – с гор сошла лавина. Большинство погибших – спасатели, которые ехали на помощь попавшим под лавину гражданам.

Трагедия произошла в провинции Ван. Первая лавина сошла в районе Бахчесарай накануне. Снегом засыпало микроавтобус, ехавший по шоссе. Жертвами ЧП стали пять человек, еще семеро получили травмы, двое числятся пропавшими без вести, сообщили в МВД Турции.

Новая лавина накрыла пять автомобилей, в которых находились более 50 сотрудников экстренных служб. Спасатели извлекли из-под снега более 30 живых и 11 погибших, среди которых восемь сотрудников жандармерии. Предположительно, под завалами могут оставаться еще около десяти человек.

Анкара, Служба информации РИА «Новый День»

Анкара. Другие новости 05.02.20

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