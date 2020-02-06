Главкома Второго флота США напугали российские субмарины

Восточное побережье США более нельзя считать безопасным от какой-либо угрозы. Такое заявление сделал командующий Вторым флотом США вице-адмирал Эндрю Льюис. Он объяснил это возросшей активностью российских подлодок в Атлантике, сообщает The Drive.

По словам военачальника, моряки больше не чувствуют себя в безопасности, выходя с базы ВМС в Норфолке. Он также заявил, что корабли США на просторах Атлантического океана уже не могут двигаться в любом направлении из-за отсутствия ощущения безопасности.

«Мы видим увеличившееся число российских субмарин в Атлантике, которые могут находиться в походе долгое время и оснащены смертоносным оружием», – подчеркнул Льюис.

Однако он не уточнил, каково число российских подлодок, находятся на боевом дежурстве в Атлантике, как и то, увеличилось ли их количество за счет переброски сил из других флотов.

По данным NRK, что в ходе учений в Северном Ледовитом океане, которые состоялись в конце прошлого года, там находилось не менее 10 российских подлодок, якобы готовых курсировать по Атлантическому океану.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 06.02.20

Умер голливудский актер Кирк Дуглас. / Россия опередила Мексику по поставкам нефти в США. / Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере в Японии выросло вдвое. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»