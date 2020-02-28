Турки осаждают генконсульство РФ после удара Дамаска по Идлибу

Количество погибших при авиационном ударе в сирийском Идлибе турецких военных возросло до 33. Об этом рассказал губернатор пограничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган. Ранее было известно о гибели 29 турков. Доган отметил, что жизнь пострадавших при ударе находится вне опасности.

Турки осаждают генконсульство РФ

Произошедшее вызвало негодование некоторых граждан Турции. Они вышли с протестом к генеральному консульству России в Стамбуле, несмотря на то, что Анкара обвинила в нанесении авиаудара Дамаск, но не Москву. Собравшиеся скандируют: «Мученики не умирают, Родина не будет разделена», а также «Убийца – Россия, убийца – Путин», передает «Немецкая волна».

В связи с этим власти Турции усилили охрану генконсульства РФ. В частности, были установлены дополнительные металлические заграждения, прибыл спецназ, стянута спецтехника. Ранее Анкара обвинила вооруженные силы Сирии в воздушной атаке в результате которой погибли 33 военнослужащих ВС Турции, еще более 30 человек получили ранения.

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 28.02.20

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