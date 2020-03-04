В США жертвами торнадо стали 25 человек

Торнадо обрушился на американский штат Теннесси. По последним данным, погибли 25 человек, 150 получили различные травмы. Пострадавший от стихии район собирается посетить президент США Дональд Трамп.

Несколько разрушительных смерчей пронеслись над штатом на юго-востоке США ночью. Наибольшие разрушения зафиксированы в городе Нэшвилл. Ураганом повредило не менее полусотни жилых домов, мостов и других сооружений.

Торнадо поднимал в воздух автомобили и сдвигал самолеты, припаркованные в местном аэропорту, с конем вырывал деревья. На снимках, которые очевидцы публикую в соцсетях, видны множественные повреждения зданий и транспорта.

Кроме того, шторм стал причиной разрыва линий электропередач. По данным американского ведомства по чрезвычайным ситуациям, без света остались 73 тысячи семей, передает CNN.

Спасатели продолжают разбирать завалы. К данному моменту известно о 25 погибших. 150 человек госпитализированы с различными травмами.

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении 6 марта посетить регион, пострадавший от стихийного бедствия.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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