Коронавирус позволил Трампу догнать Байдена по популярности среди избирателей

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа Covid-19 положительным образом сказалась на популярности президента США Дональда Трампа среди избирателей. Он впервые смог догнать по этому показателю наиболее вероятного кандидата от Демократической партии на предстоящих выборах Джо Байдена, показал опрос, проведенный по заказу телеканала Fox News.

Опрос свидетельствует, что на грядущих выборах Байден может заручиться поддержкой не менее 42% электората. Столько же респондентов ответили, что поддержали бы Трампa. Около 7% участников опроса сообщили, что проголосовали бы за иного кандидата, а 6% признались, что пока не выбрали, кого поддержать. Не менее 3% заявили, что вообще не пошли бы на выборы.

В прошлом месяце аналогичный опрос показал, что Байдена готовы поддержать 49% респондентов, а за Трампа проголосуют 40%. Аналитики полагают, что Байден уступил позиции из-за отсутствия возможности принимать участие в публичных мероприятиях из-за действующих антиэпидемиологических мер. Трамп в свою очередь ежедневно проводит пресс-конференции, на которых рассказывает о мерах, принимаемых для борьбы с коронавирусом.

Президентские выборы в США намечены на 3 ноября.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 10.04.20

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