США намерены помешать Ирану закупать военную технику в России и Китае

США готовы предпринять необходимые меры, чтобы не позволить Ирану купить военную технику за границей, в частности в России и Китае. Соответствующее заявление сделал Госсекретарь США Майк Помпео.

Он отметил, что американский лидер Дональд Трамп и его команда намерены «разыграть все карты в нашем наборе, чтобы добиться того, что Иран не сможет закупить танки или бронемашины из России или Китая», приводит его слова РИА «Новости».

Эмбарго на покупку вооружений в отношении Ирана закончится 18 октября. Ранее Помпео заявлял, что США будут всеми способами добиваться его продления. По словам спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука, Вашингтон полагает, что Москвы и Пекина нет поводов голосовать против продления данного эмбарго. Хук добавил, что США уже подготовили проект резолюции для голосования в ООН.

Между тем, заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что оружейное эмбарго в отношении Ирана по прошествии пятилетнего срока должно быть снято и отклонений от этого решения быть не может.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 01.05.20

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