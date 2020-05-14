Минфин США предупредил о риске краха американской экономики

Чрезмерная медлительность при отмене ограничительных мер, введенных в США на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа в США может обрушить американскую экономику, заявил глава Минфина страны Стивен Мнучин.

«Президент беспокоится о здоровье американцев. Однако имеется угроза уничтожения экономики», – заявил он в эфире Fox News. Глава ведомства считает необходимым постепенно отказываться от карантинных мер в регионах, где складывается не столь сложная эпидемиологическая ситуация, как, например, в Нью-Йорке.

Ранее с пессимистичным прогнозом выступил глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл. Он считает, что масштабы и темпы нынешнего экономического спада «не имеют прецедентов в современной истории», а будущее весьма туманно. В связи с этим Пауэлл предложил Конгрессу и Белому дому оказать бизнесу дополнительную помощь. Глава ФРС предупредил, что проблемы с ликвидностью приведут к банкротствам.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 14.05.20

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