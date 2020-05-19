Apple отвергла все обвинения генпрокурора США Уильяма Барра

Apple отвергла заявление генерального прокурора США Уильяма Барра, который обвинил корпорацию в том, что та не желает помогать правоохранительным органам страны, а также сотрудничает с властями России и Китая, сообщает Bloomberg. «Лживые заявления в отношении нашей компании – это оправдание, чтобы ослабить шифрование и другие меры безопасности, которые защищают миллионы пользователей и нашу национальную безопасность», – заявили в Apple.

В компании отметили, что во всех странах мира продаются одинаковые устройства их производства, заверили, что не хранят пользовательские пароли и не может разблокировать защищенный iPhone. В Apple пояснили, что такие принципы работы выбраны, чтобы обход ее системы безопасности был невозможен.

Производитель электроники также напомнил, что пошел навстречу ФБР, ответив на запрос после нападения на авиабазу в штате Флорида в декабре 2019 года уже через несколько часов, а потом продолжили сотрудничать со спецслужбами, помогая в расследовании по этому и тысячам других дел.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 19.05.20

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