США заблокировали в ООН резолюцию России по Венесуэле

США не позволили Совету Безопасности ООН принять предложенное Россией заявление, осуждающее вмешательство во внутренние дела Венесуэлы и посягательство на ее суверенитет, сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН un.org после заседания, посвященного положению дел в Венесуэле. Об этом написал своем Twitter.

По словам дипломата, в предложениях России не было каких-либо обвинений, лишь была декларирована поддержка базовых и общих принципов. Тем не менее, предложение «было убито» постпредством США уже через 9 минут после начала процедуры принятия по умолчанию (автоматическое принятие документа при отсутствии возражений), сообщает ТАСС. «Еще остались вопросы о «конструктивности» позиции США по Венесуэле?» – написал Полянский.

Напомним, 3 мая Минобороны Венесуэлы сообщило, что «группа террористов-наёмников, организованная и обученная в Колумбии», попыталась незаконно проникнуть на территорию страны. В Колумбии позднее опровергли причастность к данному происшествию, отмечает RT.

Восемь нападавших были убиты, еще 13 задержаны. Президент Венесуэлы Николас Мадуро позже заявил, что в попытке проникнуть в страну принимали участие два сотрудника личной охраны президента США. По словам одного из них, что перед вооруженной группой была поставлена задача взять под контроль аэропорт и доставить туда президента Венесуэлы, чтобы затем доставить его в США. Американский лидер Дональд Трамп отрицает все обвинения.

Как писал «Новый День», вчера, 20 мая, стало известно, что Центральный банк Венесуэлы подал в коммерческий суд Лондона исковое заявление с требованием к Банку Англии вернуть хранящиеся там золотые слитки общей стоимостью более $1 млрд.

Из заявления следует, что власти Венесуэлы намерены направить полученные средства в фонды программы развития ООН, чтобы помочь стране в борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Средства от продажи золота направят на закупку медицинского оборудования, лекарственных препаратов и продуктов питания для населения.

Еще в начале года Банк Англии отказался выдать Венесуэле хранящиеся там слитки золота на 1,2 млрд долларов. Предположительно, отказ был дан из-за оказанного на банк давления со стороны властей США, которые не хотели давать доступ к золоту лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро. По словам Мадуро, в Лондоне хранится 80 тонн золота, принадлежащего возглавляемой им стране.

Нью-Йорк, Иван Гридин

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