В Болгарии выступили с обвинением в адрес России – «украли кириллицу»

Россия «вычеркнула» Болгарию из истории своей письменности, созданной святыми братьями Кириллом и Мефодием. Такое мнение высказал болгарский писатель и журналист Огнян Стамболиев. Об этом, полагает он, свидетельствует выставка перед входом в Российский культурно-информационный центр в Софии, приуроченная к Дню славянской письменности и культуры, который отмечался 24 мая.

Так, на этой выставке, указывает автор в своей статье на сайте Fakti.bg, якобы нет никаких упоминаний о «важной роли» болгар в просвещении.

Кроме того, заявил Стамболиев, «русские вместо того, чтобы благодарить болгар», якобы умалчивают и вовсе полностью отрицают роль болгарского народа и значение в крещении Руси и создании их литературы.

При этом он обвинил Россию в попытке присвоить кириллицу, чтобы сделать ее «своим алфавитом». «Oни (русские – прим. ред.) дaжe пытaлиcь принять кириллицу в кaчecтвe cвoeгo aлфaвитa. Чтoбы oбъявить ee в мирe кaк ... руccкую», – пишет Стамболиев.

Напомним, в январе болгарская прокуратура заподозрила двух российских дипломатов в шпионаже и провела досудебное расследование в их отношении. Их имена названы не были. Отмечалось, что оба подозреваемых имеют дипломатический статус и соответственно обладают неприкосновенностью, в связи с этим уголовное дело против них было приостановлено. В посольстве России в Болгарии сообщили, что не получали по официальным каналам информацию о расследовании. В Кремле заявили, что не в курсе ситуации.

София, Наталья Петрова

София. Другие новости 26.05.20

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