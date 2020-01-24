Прокуратура Болгарии заподозрила двух российских дипломатов в шпионаже

Болгарская прокуратура заподозрила двух российских дипломатов в шпионаже и провела досудебное расследование в их отношении. Их имена не называются. По данным прокуратуры Болгарии, один из подозревемых аккредитован в качестве первого секретаря в консульском отделе посольства РФ в Софии. По версии следствия, он вел разведывательную деятельность с 2017 года. Дипломат якобы запрашивал информацию о механизмах избирательного процесса в Болгарии.

Второй подозреваемый – сотрудник торгового представительства России в Софии. Как утверждает прокуратура, с октября 2018 года он якобы собирал разведовательную информацию, в том числе в области энергетики и энергетической безопасности страны и передавал в штаб-квартиру российской разведывательной службы в Москве. Для сбора секретной информации россиянин установил контакт с болгарскими гражданами, которые имели к ней доступ, говорится в сообщении ведомства.

Оба подозреваемых имеют дипломатический статус и соответственно обладают неприкосновенностью, в связи с этим уголовное дело против них было приостановлено.

В посольстве РФ в Болгарии сообщили, что не получали по официальным каналам информацию о расследовании. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле не в курсе ситуации.

София, служба информации РИА «Новый День»

София. Другие новости 24.01.20

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