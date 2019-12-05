Симметричный ответ: Россия выслала болгарского дипломата

Россия выслала болгарского дипломата из Москвы в ответ на отказ Болгарии выдать визу российскому военному атташе. Глава диппредставительства Болгарии в Москве Атанас Крастин должен покинуть страну в течение 24 часов согласно дипломатическому протоколу. «Это зеркальный ответ, о котором мы предупреждали», – заявили в МИД России.

«То, что болгарская сторона решила придать это гласности, подтверждает отсутствие у неё иных информационных поводов», – цитирует РИА «Новости» источник в дипломатических кругах.

Напомним, Болгария в октябре отказала в визе российскому военному атташе, который собирался прибыть в посольство России в Софии, на следующий день после того, как из болгарской столицы был выслан российский дипломат за подозрения в шпионаже. Тогда официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что министерство не комментирует вопрос отказа Болгарии в визе военному атташе посольства РФ в Софии, но исходит из дипломатического принципа взаимности. Заместитель главы МИД России Александр Грушко тогда же анонсировал ответные меры Москвы.

Москва, Катарина Лане

Москва. Другие новости 05.12.19

«Дошло до Путина»: депутат Госдумы сделал президенту Сербии «непристойное предложение». / Встреча Путина и Вучича: Россия пообещала Сербии газ, самолеты и поддержку в ситуации с Косово. / София опять создает газовые проблемы: Путин обвинил Болгарию в саботаже «Турецкого потока». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»