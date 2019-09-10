«Шпионский» скандал в Болгарии: София начала антироссийскую зачистку

В Болгарии на фоне дипломатического скандала между Москвой и Софией, связанного с открытием выставки, посвященной 75-летию освобождения Болгарии Красной Армией от нацизма, разгорается новый конфликт. Задержание по подозрению в шпионаже руководства болгарского пророссийского движения «Русофилы» вызвало резко негативную реакцию в Москве.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что верхняя палата российского парламента намерена разобраться в ситуации и защищать пророссийских активистов.

В частности, судя по сообщениям болгарских СМИ, были задержаны председатель движения «Русофилы» Николай Малинов, его заместитель Милен Чакыров и секретарь организации Юрий Борисов, который затем был освобожден без предъявления обвинений. На допрос также было вызвано несколько руководителей движения, в том числе политолог Живко Георгиев, у которого силовики интересовались исследованиями, которые он проводил по заказу иностранных организаций, включая Российский институт стратегических исследований. По месту жительства пророссийских общественных деятелей были проведены обыски, изъяты компьютеры и документы. Как сообщается, следственные действия проводились силами спецпрокуратуры, органов госбезопасности и МВД в рамках дела о шпионаже в пользу иностранного государства.

Комментируя эти события, Косачев назвал случившееся «крайне тревожными новостями». «Серия задержаний, допросы и обвинения в «шпионаже» в адрес группы активных сторонников дружественных отношений с Россией. Отлично знаю многих из этих людей. Сделали много вместе по общественной линии, в том числе и в первую очередь в рамках известного Ливадийского форума, который Совет Федерации ежегодно созывает в Крыму», – отметил российский сенатор.

«Будем разбираться и, в случае подтверждения худших опасений, будем решительно защищать, – подчеркнул Косачев. – По всем линиям – дипломатической, общественно-политической и, если будет уместно, юридической. И будем требовать исчерпывающих оценок происходящего от международных правозащитников, пестующих тему «узников совести», и от союзнических для Болгарии НАТО и Евросоюза, так любящих свои ценности и наши общие права человека».

«Болгария, ты уже опозорилась на днях в своей оценке итогов Второй Мировой войны. Пора бы окститься», – заявил сенатор.

Движение «Русофилы» – общественная организация, которая занимается развитием российско-болгарского сотрудничества и насчитывает до 35 000 активных членов. Примечательно, что следственные действия против «Русофилов» начались в день открытия выставки, посвященной 75-летию освобождения Болгарии Красной Армией от нацизма.

Ранее МИД Болгарии выступил с заявлением в преддверии открытия 9 сентября выставки «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма» в Российском культурном центре в Софии, в котором назвал освобождение Европы советской армией «сомнительным историческим тезисом». Более того, официальная София призвала Москву отказаться от этого тезиса. В ответ в российском посольстве заявили, что «обескуражены» таким отношением к выставке и истории.

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