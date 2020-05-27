Трамп анонсировал «нечто мощное» в отношении Китая

Американский лидер Дональд Трамп пообещал в ближайшее время огласить меры в отношении Китая в связи с ситуацией в Гонконге. Об этом он заявил в Twitter. «Мы делаем кое-что прямо сейчас. Думаю, вам это покажется очень интересным, но я не буду говорить об этом сегодня, я скажу об этом через пару дней», – заявил Трамп, комментируя возможные санкции.

После этого Трамп отверг предположения, что санкции будут распространяться на Пекин, но добавил, что ожидается «нечто мощное». Ранее в Гонконге случились массовые акции протеста на фоне принятия закона о национальной безопасности. Как сообщает Би-би-си, закон фиксирует право Китая применять национальное законодательство на территории Гонконга и запрещает вмешательство в дела территории со стороны внешних сил.

По мнению советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена, Пекин при помощи этого закона собирается «захватить Гонконг». Он полагает, что если это произойдет, США введет санкции против Китая.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 27.05.20

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