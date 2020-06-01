«Подарок» к юбилею: премьер Армении подхватил коронавирус

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и его семья заразились коронавирусом, Об этом сообщил сам Пашинян в своем Facebook. Сегодня, 1 июня, политик отмечает 45-летие. «К сожалению, наш тест положительный», – написал премьер Армении.

По его словам, он решил сдать анализ на коронавирус из-за планов посетить воинские части. Тест оказался положительным, сообщил Пашинян, добавив, что анализы подтвердили инфекцию и у членов его семьи.

По словам премьера, ни у него, ни у домашних нет никаких симптомов, температура в норме. «Мы все самоизолированы», – рассказал он (цитата по ТАСС), отметив, что продолжит работу из своей правительственной резиденции.

По версии Пашиняна, он мог заразиться во время одного из рабочих совещаний. На нем один из сотрудников принес воду в стаканах, при этом он был без перчаток. У этого человека также подтвержден коронавирус, рассказал премьер.

В Армении на сегодняшний день выявлено 9282 случая новой коронавирусной инфекции, скончался 131 человек.

29 мая Пашинян сообщил об ухудшении ситуации с эпидемией коронавируса в Армении и предупредил о риске ее развития по итальянскому сценарию. Он объяснил это тем, что население не соблюдает противоэпидемиологические нормы – не носит маски и не держит социальную дистанцию.

Добавим, что в Армении до 13 июня действует режим чрезвычайного положения из-за коронавируса. При этом в стране продолжают работать все предприятия, общественный транспорт. Ограничительные меры действуют лишь для школ, колледжей и вузов.

Ереван, Наталья Петрова

Ереван. Другие новости 01.06.20

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