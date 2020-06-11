Дефицит бюджета США установил очередной рекорд

За 8 месяцев фискального года, который стартовал 1 октября 2019-го, дефицит бюджета США достиг почти $1,9 трлн. Такие данные содержатся в отчете американского Минфина. Данный показатель стал рекордным с 2009 года. Тогда дефицит вырос до 1,4 трлн, пишет The Hill. Из отчета следует, что только в мае дефицит казны США достиг без малого $399 млрд. А в апреле он составлял $738 млрд.

На фоне коронавирусной пандемии и введенных ограничений на работу предприятий в первом квартале текущего года ВВП США сократился почти на 5%, такого снижения не наблюдалось со времен глобального экономического кризиса 2008-2009 годов, отмечает издание. В середине мая палата представителей одобрила законопроект о мерах поддержки экономики и населения на $3 трлн. При этом республиканцы, включая президента страны Дональда Трампа, выступали против него.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 11.06.20

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