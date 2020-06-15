Российский МИД вызвал посла Чехии на разговор

Посол Чехии в России Витезслав Пивонька вызван в МИД РФ, сообщают информагентства со ссылкой на источник в дипломатических кругах. Информация о вызове посла появилась на фоне скандала из-за якобы запланированного Москвой отравления чешских политиков рицином. Конфликт обернулся высылкой двух российских дипломатов из страны – их объявили персонами нон грата.

В конце апреля чешское издание Respekt сообщило, что в Чехию прибыл человек с российским дипломатическим паспортом, который привез сильнодействующий яд – рицин. При помощи отравы он якобы намерен убить мэра Праги Зденека Гржиба и главу администрации 6-го района столицы Ондржея Коларжа, писало издание.

В качестве мотива для убийства издание называет месть: градоначальник поставил точку в вопросе переименования площади, на которой находится российское посольство, в площадь имени убитого оппозиционера Бориса Немцова, а Коларж организовал снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Издание указывало, что спецслужбы Чехии знали о визите опасного иностранца.

В Кремле публикацию в чешском еженедельнике назвали «очередной уткой», а в МИД – фейком и вбросом. Спустя больше месяца, 5 июня, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш рассказал, что информация об угрозе отравления не нашла подтверждения, а ложные данные спецслужбам якобы предоставил один из российских дипломатов. На фоне конфликта Чехия решила выслать двоих дипломатов: главу представительства ведомства в Праге Андрея Кончакова и сотрудника представительства по фамилии Рыбаков, передает РБК.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала случившееся «неприличным поступком» и пообещала зеркальный ответ.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.06.20

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