«На выезд из России – двое суток»: МИД озвучил ответные меры на высылку российских дипломатов из Чехии

МИД России объявил двух сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон-грата в ответ на высылку двух российских дипломатов. Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

«Руководствуясь принципом взаимности, а также статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, «persona non grata» объявлены два сотрудника посольства Чехии в Москве, – говорится в сообщении МИД. – Им предписано вместе с членами семей покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 17 июня».

Ранее сообщалось, что посол Чехии в России Витезслав Пивонька в понедельник,15 июня, был вызван в МИД РФ.

«Послу было сказано, что мера является зеркальной в ответ на провокационную акцию официальной Праги, которая была предпринята без каких-либо на то оснований, что признают сами чешские власти», – отметили в российском ведомстве.

В МИД добавили, что объявление решения о высылке российских дипломатов из Чехии на уровне премьер-министра страны и министра иностранных дел «лишь подтверждает, что линия на обострение отношений с Россией возведена теперь в ранг государственной политики». «Такое развитие событий мы будем учитывать в общем контексте наших отношений с Чехией», – подытожили на Смоленской площади.

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Россия заинтересована в налаживании отношений с Чехией, однако будет адекватно отвечать на «недружественные проявления» со стороны Праги.

Посол Чехии в РФ Витезслав Пивонька со своей стороны сообщил, что Москва и Прага через несколько недель начнут переговоры по вопросу возвращения снесенного в Праге памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Россию. По его словам, в МИД РФ обсуждались «вопросы начала консультаций между чешской стороной и российской стороной… по всем нашим билатеральным вопросам: политическим, протокольным и техническим». Главным вопросом на этим переговорах станет ситуация с памятником Коневу, уточнил дипломат. По его словам, переговоры пройдут на уровне замминистров иностранных дел или специальных представителей правительства, передает РИА «Новости». Посол подчеркнул, что политическое решение по поводу сноса памятника маршалу Коневу обе страны примут через несколько недель.

Как сообщал «Новый День», 5 июня Чехия выслала из страны двух сотрудников российского посольства на фоне скандала из-за якобы готовившегося Москвой отравления чешских политиков рицином. В конце апреля чешский журнал Respekt выпустил статью о том, что Россия решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу, для чего в Прагу якобы прибыл человек с дипломатическим паспортом, который привез сильнодействующий яд – рицин. При помощи отравы он якобы планировал убить мэра Праги Зденека Гржиба и главу администрации 6-го района столицы Ондржея Коларжа.

Посольство России в Чехии назвало произошедшее сфабрикованной провокацией, а МИД РФ – недружественным шагом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала зеркальный ответ.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 15.06.20

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