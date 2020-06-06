«Гнусно и подло»: в России отреагировали на высылку дипломатов из Чехии

Москва резко отреагировала на высылку из Чехии двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге. В официальных заявлениях подчеркивается, что такие действия чешской стороны являются, как минимум, «непорядочны и недостойны».

«Чешская сторона поступила непорядочно и недостойно, пойдя на этот недружественный шаг. Без каких-либо оснований власти Чехии нанесли серьезный урон российско-чешским отношениям. Действия Праги получат не только адекватный ответ, но и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии. За такие провокации надо будет отвечать», – говорится в заявлении МИД России.

Вместе с тем директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в комментарии ТАСС заявил, что этот скандал – «гнусная и подлая провокация», и также заверил, что Москве предпримет ответные меры.

«Ответные меры будут, но в целом это, конечно, очень гнусная и подлая провокация со стороны чешских властей», – сказал Нарышкин.

Ранее сообщалось, что российских дипломатов считают виновными в перевозке через границу токсичного вещества – рицина.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 06.06.20

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