У берегов Великобритании разбился американский истребитель

Американский истребитель F-15 потерпел крушение над акваторией Северного моря, вблизи от побережья английского графства Йоркшир. В районе развернута масштабная поисково-спасательная операция, сообщает Sky News.

The Sun получила подтверждение в ВВС США. Ely Standart в свою очередь уточняет, что разбился F-15C Eagle с позывным CHOSEN4. Крушение произошло во время тренировочного полета в районе мыса Фламборо-Хед. Летчик был единственным человеком на борту. Спасатели ведут его поиски. Удалось ли ему катапультироваться, пока не сообщается.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 15.06.20

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