российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 15 июня 2020, 15:48 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

У берегов Великобритании разбился американский истребитель

Американский истребитель F-15 потерпел крушение над акваторией Северного моря, вблизи от побережья английского графства Йоркшир. В районе развернута масштабная поисково-спасательная операция, сообщает Sky News.

The Sun получила подтверждение в ВВС США. Ely Standart в свою очередь уточняет, что разбился F-15C Eagle с позывным CHOSEN4. Крушение произошло во время тренировочного полета в районе мыса Фламборо-Хед. Летчик был единственным человеком на борту. Спасатели ведут его поиски. Удалось ли ему катапультироваться, пока не сообщается.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 15.06.20

«На выезд из России – двое суток»: МИД озвучил ответные меры на высылку российских дипломатов из Чехии. / Китайский робот Эмма предсказала будущее Сербии. / МИД РФ обвинил НАТО в провоцировании войны в Донбассе. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

Страна ненависти: сербам в Хорватии вновь начали угрожать

Российский МИД вызвал посла Чехии на разговор

Туманные перспективы: Европа не хочет открывать границы для России

Президент Сербии подтвердил встречу с Путиным

В Черногории после акций протеста полиция задерживает священников Сербской православной церкви

Испания откроет границы для туристов из шенгенской зоны

Путин обещал «приятно удивить» средством борьбы с гиперзвуковым оружием

Евросоюз откроет внешние границы не для всех

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Северо-Запад, Центр России, В мире, Россия, Технологии, Авиакатастрофы, Европа,