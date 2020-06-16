Подлодки ВМС США десятилетиями строили из низкокачественной стали

Основной поставщик высокопрочной стали для изготовления подлодок ВМС США на протяжении десятилетий поставлял некачественный металл. Вину возложили на одного из сотрудников, который фальсифицировал результаты лабораторных исследований, сообщает AP со ссылкой на документы суда.

Агентство отмечает, что речь идет о компании Bradken, производственные мощности которой расположены в Канзас-Сити. Минюст США сообщил, что в рамках соглашения об отсрочке судебного преследования компания заплатила $10,5 млн.

Произведенные Bradken стальные отливки направлялись на изготовление корпусов субмарин американскими компаниями Electric Boat и Newport News Shipbuilding. Отмечается, что подводники подвергались большому риску в случае возможных столкновений или других воздействующих факторов. «Bradken ставила моряков ВМФ и его операции под угрозу... Государственные подрядчики не должны мириться с мошенничеством внутри своих организаций и, обнаружив его, должны быть полностью откровенны с правительством», – подчеркнул прокурор Брайан Моран.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 16.06.20

Обнаруженный на рынке в Пекине коронавирус сочли более заразным. / Турчинов рассказал, почему не «утопил в крови» вежливых людей в Крыму. / Сибирские ученые нашли препарат для борьбы с Covid-19 в кишечнике. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»