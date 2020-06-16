США возобновили смертные казни на федеральном уровне

Министерство юстиции США заявило о возобновлении смертной казни на федеральном уровне. Последние 17 лет преступников казнили только по решению местных властей штатов.

Смертные приговоры будут приведены в исполнение летом 2020 года. Казнят четырех преступников. Все они обвиняются в жестоких убийствах детей.

Даниэль Ли расправился с семьей из трех человек, включая восьмилетнюю девочку. Уэсли Пурки изнасиловал и убил 16-летнюю девушку, а затем расчленил, сжег и выбросил останки в септик. Дастин Хонкен застрелил пять человек: двух мужчин, одну женщину и ее дочерей. Кит Нельсон похитил 10-летнюю девочку, утащил в лес, где изнасиловал ее и задушил проволокой.

Все эти преступники были осуждены в соответствии с конституцией и законами и приговорены к смертной казни. Приговор приведут в исполнение в период с середины июля до конца августа.

Последний раз федеральные власти казнили преступников в 2003 году. С того момента такая мера наказания применялась только на уровне властей штатов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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