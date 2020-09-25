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Пятница, 25 сентября 2020, 10:12 мск

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В США впервые за 17 лет казнили афроамериканца

В США был казнен Кристофер Виалва, приговоренный к смерти за убийство супружеской пары. Он стал первым афроамериканцем, которого постигла высшая мера наказания после отмены 17-летнего моратория.

Федеральные власти США сообщили о планах возобновить смертную казнь в июне, а в середине июля привели в исполнение первый с 2003 года смертный приговор. С того времени Виалва стал седьмым казненным и первым чернокожим. Его адвокат ранее заявила, что при вынесении приговора на решение судьи повлияла расовая принадлежность ее клиента, передает NBC News.

Кристофер Виалва был приговорен к высшей мере наказания за убийство супружеской пары христианских активистов в 1999 году в Техасе. В то время ему было 19 лет. Его казнили с помощью смертельной инъекции в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 25.09.20

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