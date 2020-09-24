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Четверг, 24 сентября 2020, 11:14 мск

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Казахстан отменяет смертную казнь

Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене смертной казни. С 2003 года в республике действовал бессрочный мораторий на высшую степень наказания.

Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни.

О решение окончательно отказаться от казней преступников в конце 2019 года заявлял президент страны Касым-Жомарт Токаев. Казахстан привержен реализации основополагающего права на жизнь и человеческое достоинство, сообщил тогда глава государства.

В Казахстане с 2003 года действует мораторий на применение смертной казни. При этом такой вид наказания отменен не был, высшая мера могла быть приведена в исполнение по истечении года после отмены моратория. С 2004 года вместо нее применяется пожизненное лишение свободы.

Нурсултан, Зоя Осколкова

Нурсултан. Другие новости 24.09.20

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