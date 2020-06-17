Ярчайший зеленый шар в ночном небе переполошил жителей Австралии (ВИДЕО)

В небе над Западной Австралией пролетел яркий метеорит. Светящийся зеленый шар в ночном небе наблюдали жители многих населенных пунктов. В интернете выложено множество видео с полетом метеорита. Некоторые астрономы полагают, что это был самый яркий болид за всю историю наблюдений на Зеленом континенте.

В соцсетях ошеломленные очевидцы выдвинули предложения, что медленно движущийся объект мог быть ракетой или инопланетным космическим кораблем.

Полет метеорита над Австралией

Однако австралийский астрофизик Брэд Такер в комментарии изданию 7news.com.au заявил, что это был, скорее всего, метеорит размером с шезлонг. «Похоже, это обычный метеорит», – объяснил специалист, добавив, что небесное тело прилетело «откуда-то из пояса астероидов».

По словам Такера, зеленый цвет вызван плавлением железа и никеля, когда космический объект вошел в атмосферу Земли.

Как сообщал «Новый День», в конце мая над Арменией взорвался очень яркий болид. Полет «небесного» гостя рано утром 27 мая зафиксировала камера, установленная в окрестностях города Раздан. Как отметили специалисты, болид сгорел на высоте нескольких километров, не оставив никаких осколков.

Ранее яркий болид заметили над Сибирью, небесное тело сгорела в атмосфере. Его полет можно было наблюдать на юге Красноярского края, в Хакасии и Туве.

Канберра, Наталья Петрова

Канберра. Другие новости 17.06.20

Черногория: после штурма мэрии Будвы арестованное руководство города госпитализировано. / Мощный взрыв у железнодорожной станции в Германии: 15 раненых (ФОТО). / Посольство Украины в США: Еда McDonalds по-русски звучит невкусно. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»