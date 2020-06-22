Deutsche Bank ожидает отказ инвесторов от доллара из-за второй волны Covid-19

Спрос инвесторов на американский доллар как резервную валюту может значительно снизиться, если придет вторая волна Covid-19, рассказал в интервью каналу CNBC эксперт Deutsche Bank Самир Гоэл.

По его словам, новая вспышка инфекции способна серьезно ослабить положение доллара по отношению к валютам других развитых стран, включая Китай. Гоэл отметил, что с марта, когда коронавирус получил широкое распространение в мире, инвесторы предпочли американский доллар валютам стран «группы десяти», в которую входят Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония, Бельгия, Нидердландлы, Швеция, Канада, Швейцария и сами Штаты.

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что американская стратегия по снятию ограничений вызванных пандемией коронавирусной инфекции выглядит хуже, чем в остальном мире, например, в Европе.

Говоря о перспективах китайского юаня, Гоэл высказал сдержанный оптимизм: «Мы видели, что юань относительно стабилен и находится в определенном диапазоне, и это отчасти связано также с большим количеством выплат дивидендов и тем фактом, что по оси США – Китай было много шума».

Напомним, что в начале мая издание South China Morning Post сообщило, что Китай в короткие сроки может избавиться от гособлигаций США, чтобы нанести серьезный ущерб доллару, как мировой резервной валюте. На сегодняшний день Китай наряду с Японией остается крупнейшим держателем гособлигаций США. Сейчас КНР обладает ценными бумагами США на 1,1 трлн долларов.

По оценкам аналитиков, расходы федерального бюджета США из-за мер компенсации ущерба от коронавируса в 2020 году превысят доходы на 4 трлн долларов.

Россия начала активно избавляться от американских государственных облигаций с весны 2018 года. В результате Россия покинула список 30 стран крупнейших держателей госдолга США.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 22.06.20

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