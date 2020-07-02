В Африке 350 слонов погибли при загадочных обстоятельствах

В Ботсване обнаружены мертвыми 350 слонов. Причины смерти животных выясняются. Эта трагедия может повлиять на мировую популяцию слонов.

Массовое вымирание слонов началось в начале мая, сообщает Sky News со ссылкой на службу по охране природы благотворительной организации National Park Rescue. В течение месяца были обнаружены 170 туш. Через три недели их число увеличилось до 350.

Большинство погибших слонов были найдены у водоемов. Так как тела животных не повреждены, версию браконьерства исключили. Кроме того, установлено, что слоны погибли не от сибирской язвы и не были отравлены людьми.

В National Park Rescue назвали ситуацию катастрофической. В Ботсване обитает треть африканских слонов, поэтому столь значительное сокращение числа животных в этой стране повлияет на мировую популяцию.

Габороне, Зоя Осколкова

Габороне. Другие новости 02.07.20

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