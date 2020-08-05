Ученые объяснили массовую гибель слонов в Ботсване

По мнению ученых, массовую гибель слонов в Ботсване вызвали природные токсины. Перед смертью животные ходили кругами возле водоемов.

Как сообщает Guardian со ссылкой на местных зоозащитников, результаты анализов показали, что причиной массового вымирания слонов стали натуральные токсины. Предположительно, они появились в стоячей воде из-за размножения бактерий.

Впрочем, окончательно установить причину смерти животных так и не удалось. Проверяются другие версии.

Жители Ботсваны обнаружили 350 туш африканских слонов в мае и июне. На телах животных не было ранений, поэтому они не могли стать жертвами браконьеров. Кроме того, результаты анализов на наличие сибирской язвы и цианида оказались отрицательными. По словам очевидцев, перед тем, как умереть, слоны ходили кругами у водопоя.

Габороне, Зоя Осколкова

Габороне. Другие новости 05.08.20

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