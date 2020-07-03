Российские подлодки в Атлантике всполошили НАТО

Россия направляет в Атлантику большое количество подлодок. Субмарины якобы находятся в тех районах, где могут представлять угрозу для военных кораблей НАТО и важных объектов инфраструктуры США, пишет Wall Street Journal со ссылкой на представителей НАТО и военных аналитиков США.

По данным издания, 10 российских субмарин отправились с арктического побережья в сторону Северной Атлантики. По словам представителей НАТО, на которых ссылается газета, подобное развертывание может быть одним из самых масштабных учений со времен холодной войны и представляет собой не только демонстрацию силы российского ВМФ для защиты своей территории, но и демонстрацию своей силы в Атлантике.

«Сейчас мы наблюдаем это регулярно: больше подводных лодок, еще дальше, на более длительное время», – заявил вице-адмирал Кит Блаунт. Как отмечает РИА «Новости», заявления о «российской угрозе» зачастую звучат из уст прибалтийских стран и Польши. При этом Москва подчеркивает, что Россия не станет нападать на какую-либо из стран НАТО.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.07.20

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