В Японии из-за продолжительных обильных ливней погибли 52 человека, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, 14 жителей пропали без вести, сообщает телеканал NHK. Жертвами разгула стихии в префектуре Кумамото на острове Кюсю в последние дни стал 51 человек. Еще один человек погиб в префектуре Фукуока на этом же острове.

Число жертв ливней в Японии превысило 50 человек, 14 пропали без вести

Телеканал отмечает, что люди гибнут из-за затопления территории или из-за схода селевых потоков. Так, двое пожилых японцев погибли, когда автомобиль, в котором они находились, потоками воды унесло в море. Сейчас власти Японии оценивают ущерб от разгула стихии. В нескольких префектурах продолжаются поисково-спасательные работы. Наивысшая степень опасности объявлена в префектурах в Фукуока, Сага и Нагасаки.

Также известно, что порядка 1,3 млн жителей японских префектур Нагасаки, Фукуока, Кумамото, Оита получили рекомендации покинуть свои дома и направиться в центры эвакуации. В ряде регионов за последние сутки выпало более 200 мм осадков, что привело к масштабным разливам рек и подтоплению населенных пунктов. Без электроснабжения остались более 6 тыс. домов и 22 больницы. На борьбу с последствиями ненастья отправили 10 тысяч военных.

Миниссельхоз страны распорядился направить в пострадавшие районы продуктовые наборы.

Токио, Иван Гридин

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