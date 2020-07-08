Число жертв наводнений в Японии достигло почти 60 человек, около 20 пропали без вести

В Японии число жертв наводнений и оползней, вызванных ливнями на юго-западе страны, достигло 59 человек, еще как минимум 17 человек числятся пропавшими без вести.

По данным телеканала NHK, 54 погибших обнаружены в префектуре Кумамото на острове Кюсю, 10 человек пропали без вести. Еще 7 человек пропали в префектурах Кагосима, Оита и Фукуока.

Спасатели допускают, что число погибших увеличится – поисково-спасательные работы сегодня продолжатся, несмотря на непогоду.

Ливни обрушились на остров Кюсю в минувшие выходные. В префектуре Оита разлились две реки. Из районов бедствия объявлена эвакуация 145,6 тыс. человек. Еще 131 тыс. человек в ряде префектур получили рекомендации для эвакуации.

Синоптики тем временем предупреждают о наводнениях и оползнях в центральной и западной частях Японии.

Токио, Наталья Петрова

Токио. Другие новости 08.07.20

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