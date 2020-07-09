Мэр Сеула пропал без вести

Мэр столицы Южной Кореи Пак Вон Сун ушел из дома и пропал. Полиция начала поиски градоначальника. Его дочь заявила, что отец оставил записку, похожую на завещание. Об этом сообщает Yonhap.

Мужчина покинул дом около пяти вечера. Он оставил записку, которую нашла дочь. При этом дозвониться до отца девушке не удалось, мэр выключил телефон. Родственники завили об исчезновении Пак Вон Суна через 4-5 часов после его исчезновения.

В правительстве Сеульского столичного региона сообщили, что глава администрации не вышел на работу, отменены все запланированные встречи. Там предположили, что Пак Вон Сун не появился из-за плохого самочувтствия.

Правоохранительные органы ведут поиски мэра. В поисковой операции участвуют собаки-ищейки и беспилотники.

Пак Вон Сун занимает пост мэра Сеула с 2011 году. Он является активистом за защиту прав человека, а также учредителем общественных и гражданских организаций.

Сеул, Зоя Осколкова

Сеул. Другие новости 09.07.20

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