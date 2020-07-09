СМИ сообщили о смерти мэра Сеула

Мэра Сеула Пак Вон Суна, об исчезновении которого стало известно ранее, обнаружили мертвым. Об этом сообщает CGTN со ссылкой на источники.

Издание не приводит подробностей гибели градоначальника. По данным DeepNews, тело Пак Вон Суна нашли возле парка Варьонг у задних ворот университета Сунгкьюнкван в Сеуле. Причина смерти устанавливается.

Об исчезновении Пак Вон Суна сообщила его дочь. Она рассказала, что отец ушел из дома и пропал, при этом он оставил записку, похожую на завещание.

Сеул, Зоя Осколкова

Сеул. Другие новости 09.07.20

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