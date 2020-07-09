Американская актриса пропала, оставив 4-летнего сына в лодке посреди озера

Американская актриса Ная Ривера пропала без вести. Ее 4-летнего сына нашли одного в лодке посреди озера.

33-летняя звезда сериалов арендовала лодку на озере Пиру в округе Вентура, штат Калифорния. Спустя несколько часов мальчика обнаружили одного. Он спал в лодке, на нем был спасательный жилет.

Ребенок рассказал спасателям, что мама захотела искупаться, нырнула в воду и больше он ее не видел. На берегу осталась машина с нетронутыми вещами внутри.

Ребенка передали родственникам. К поискам женщины привлекли водолазов.

Ная Ривера известна по роли Сантаны Лопез в телесериале «Хор». Кроме того, она снималась в «C.S.I.: Майами», «Коварные горничные» и «Спасатели Малибу».

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

Лос-Анджелес. Другие новости 09.07.20

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