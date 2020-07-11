Президент Турции прокомментировал «мусульманскую реновацию» православной Святой Софии

Анкара не намерена ориентироваться на мнение других государств в вопросе смены статуса православного соборного комплекса Святая София и превращения его в действующую мечеть. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Турция приняла решение о смене статуса Святой Софии с музея на мечеть на основании желания и воли народа. Мнение других стран не может повлиять на наше решение», – цитирует слова турецкого лидера «Интерфакс».

Эрдоган уточнил, что те, кто критикуют Турцию, «не могут бороться с исламофобией на своей территории», и назвал решение о соборе Святой Софии суверенным правом.

Накануне президент Турции подписал указ об изменении статуса Святой Софии. Документ предусматривает перевод объекта в собственность Управления по религиозным делам Турции, после чего будет открыт как мечеть, в которой будет возможно совершать отправление мусульманского культа.

Против превращения Святой Софии в мечеть высказывались представители православных церквей и высокопоставленные дипломаты, в том числе госсекретарь США Майк Помпео.

Анкара, Светлана Антонова

Анкара. Другие новости 11.07.20

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