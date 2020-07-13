На горящем десантном корабле ВМС США находится 3,7 тысячи тонн топлива

Причиной серьезного пожара на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего (США) не был взрыв. Такое заявление сделал представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек. Однако он не смог назвать причины возгорания, передает CNN.

«По предварительным данным, взрыв произошел из-за повышения температуры в результате пожара… Причины возгорания выясняет следствие», – отметил Собек, добавив, что возгорание произошло на нижней грузовой палубе корабля. Вице-адмирал рассказал, что медики оценивают состояние всех пострадавших, как стабильное. У большинства из них диагностировано отравление продуктами горения.

На данный момент известно, что лечение в местном медучреждении получают 17 моряков и четверо гражданских, получивших травмы при пожаре на десантном корабле. Их жизни ничего не угрожает.

Возгорание произошло в 8:30 в воскресенье, 12 июля. Корабль находился на техобслуживании, на на борту в момент возгорания находилось около 160 моряков. Ситуацию с тушением пожара осложняет то, что на борту судна находится порядка 3,7 тыс. тонн топлива.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 13.07.20

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