США выделят на создание стратегических ракет $85 млрд до конца года

Американский концерн «Нортроп Грумман» уж ближайшей осенью получит из военного бюджета США первый транш на создание принципиально новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Размер первой части финансирования проекта составит 85 млрд долларов.

Новая разработка должна прийти на замену морально устаревших МБР «Минитмен-3», которые были разработаны в конце 60-х годов прошлого века. Из технического задания следует, что новые ракеты стратегические будут шахтного базирования с твердым топливом. Минимальная дальность их полета будет составлять 15 тыся. километров.

Новому проекту присвоено обозначение GBSD (Ground based strategic deterrent – «Оружие стратегического сдерживания наземного базирования»). В Пентагоне рассчитывают, что перспективная ракета начнет поступать в войска уже в 2027 году, к 2036 году заменит все 450 стоящих на вооружении «Минитменов-3» и сможет прослужить 50 лет.

По мнению наблюдателей, новые ракеты обойдутся американским налогоплательщикам в триллион долларов.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 14.07.20

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