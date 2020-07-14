В США разбился истребитель ВВС

Истребитель ВВС США F-16 Viper разбился во время приземления. Пилот успел катапультироваться и получил легкие травмы. Об этом сообщает 49-я эскадрилья американских ВВС в Facebook.

Самолет потерпел крушение на авиабазе Холломен в штате Нью-Мексико. На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы. Устанавливаются причины случившегося.

Пилот истребителя успешно катапультировался. Его травмы медики оценивают как незначительные. Летчику оказывают помощь.

За последние два месяца это пятое крушение боевого самолета в США. 1 июля в ходе тренировочного полета на базе в Южной Каролине разбился американский F-16CM. Пилот погиб.

Нью-Мексико, Зоя Осколкова

Нью-Мексико. Другие новости 14.07.20

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