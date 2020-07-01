В США разбился истребитель F-16. Пилот погиб

В американском штате Южная Каролина потерпел крушение многоцелевой истребитель Военно-воздушных сил США F-16 CM Fighting Falcon. Как сообщили на странице авиабазы Шоу в Facebook, катастрофа произошла в ходе выполнения тренировочного полета.

Летчик выполнял самостоятельный полет. По имеющейся информации, он погиб. На месте катастрофы работают сотрудники экстренных служб. О вероятной причине крушения истребителя информация не поступала.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 01.07.20

Российских деятелей кино пригласили стать академиками «Оскара». / Власти Украины нашли способ борьбы с ростом числа заражённых коронавирусом. / Шрёдер назвал санкции США шагом к намеренному прекращению партнерства с ЕС. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»