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Среда, 1 июля 2020, 14:10 мск

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В США разбился истребитель F-16. Пилот погиб

Фото: Shaw Air Force Base

В американском штате Южная Каролина потерпел крушение многоцелевой истребитель Военно-воздушных сил США F-16 CM Fighting Falcon. Как сообщили на странице авиабазы Шоу в Facebook, катастрофа произошла в ходе выполнения тренировочного полета.

Летчик выполнял самостоятельный полет. По имеющейся информации, он погиб. На месте катастрофы работают сотрудники экстренных служб. О вероятной причине крушения истребителя информация не поступала.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 01.07.20

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Метки / Авиакатастрофы

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